BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat am Montag eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro platziert. Der Erlös solle "allgemeinen Geschäftszwecken, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten" dienen, teilte die Fresenius-Tochter (Fresenius SECo) am Montagabend nach Börsenschluss mit. Die Anleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit habe einen Kupon von 3,875 Prozent pro Jahr. Mit dem Abschluss der Transaktion wird am 20. September gerechnet./ngu/tih