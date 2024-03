Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) die Marke von 50 Mio. Euro Fondsvolumen überschritten hat.



Fondsperformance inkl. Ausschüttungen auf Allzeithoch, Outperformance



Gleichzeitig mit dem Erreichen der 50 Mio. Euro Fondsvolumen wurde zusätzlich ein neues Allzeithoch in der Performance inkl. Ausschüttungen für die Anleger erreicht. Dies ist eine Outperformance gegenüber dem Index höherverzinslicher Euro-Unternehmensanleihen, der weiterhin unter seinem Allzeithoch notiert.



Wertentwicklung von +11,65% in 2023



Seit Fondsauflage 2019 wurden durch Zinserträge erwirtschaftete Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 15,49 Euro je Fondsanteil an die Anleger vorgenommen. Nachdem im letzten Jahr die Wertentwicklung +11,65% betrug, wurden seit Jahresanfang weitere +3,72% erwirtschaftet. Seit Fondsauflage wurde nicht nur die Peergroup, sondern auch der High-Yield-Index geschlagen. Das Team um die beiden Fondsmanager Schmidt und Mayer arbeitet kontinuierlich daran, diese Ergebnisse fortzuführen. Mit einem Alpha gegenüber den Vergleichsindizes belegt der Fonds Spitzenplätze in seiner Anlagekategorie.



Norbert Schmidt (Fondsmanager): „Wir bedanken uns bei den Investoren für das uns und unserer Strategie entgegengebrachte Vertrauen. Wir erfreuen uns einer steigenden Nachfrage sowohl privater als auch institutioneller Investoren und kontinuierlichen Zuflüssen.“



Gerhard Mayer (Fondsmanager): „Die Anlageklasse hochverzinsliche Anleihen überzeugt durch laufenden Zinsertrag und Kursentwicklung. BARBARA als Abkürzung für ‚Bonds Are Really Back And Really Attractive‘ bringt es treffend auf den Punkt. Wirtschafts- und Zinsentwicklung sollten dazu beitragen, dass die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Jahre der hochverzinslichen Anleihen werden. Ich persönlich gehe in den nächsten Jahren von einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung zwischen 6% und 10% aus.“



Bestnoten bei Morningstar® und Fondsweb



Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die FWW FundStars® von Fondsweb beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen. Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.



Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2024 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income



Über die Heemann Vermögensverwaltung AG



Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als „Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch – 3 und 5 Jahre" bewertet.



Foto: Gerhard Mayer (links) und Norbert Schmidt (rechts) © Heemann Vermögensverwaltung