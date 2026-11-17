DOW JONES--Die Gea Group AG will sich über eine Wandelanleihe frisches Kapital in Höhe von 300 Millionen Euro beschaffen. Der Erlös aus der Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren bis November 2031 soll für allgemeine Unternehmenszwecke sowie unter anderem zur Teilfinanzierung des Anfang August angekündigten Aktienrückkaufprogramms verwendet werden, teilte der DAX-Konzern mit.

Die nicht nachrangige, unbesicherte Schuldverschreibung wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Die Stückelung beträgt 100.000 Euro.

Der feste Kupon beläuft sich auf 1,25 Prozent jährlich, zahlbar halbjährlich nachträglich. Zusammen mit dem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 105,94 bis 108,67 Prozent des Nennwerts bei Fälligkeit am 24. November 2031 ergibt sich daraus eine Rendite bis zur Fälligkeit zwischen 2,375 und 2,875 Prozent. Die Wandlungsprämie soll zwischen 35 und 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs im Xetra-Handel liegen.

Die endgültigen Konditionen will das Düsseldorfer Unternehmen im weiteren Tagesverlauf festlegen und bekannt geben. Die Abwicklung ist für den 24. November vorgesehen, die Notierung soll im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Zudem hat sich GEA zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet.

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November 17, 2026 02:25 ET (07:25 GMT)