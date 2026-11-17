DOW JONES--Gea hat die angekündigte Wandelanleihe über 300 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion war Unternehmensangaben zufolge mehrfach überzeichnet. Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen Kupon von jährlich 1,25 Prozent ausgestattet. Die Rendite bis zur Fälligkeit beläuft sich auf 2,625 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 94,7044 Euro, entsprechend einer Wandlungsprämie von 37,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs. Unter Berücksichtigung des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags bei Fälligkeit in Höhe von 107,296 Prozent des Nennbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis 101,6140 Euro, entsprechend einer effektiven Wandlungsprämie von 47,5 Prozent. Wie bereits mitgeteilt, will der DAX-Konzern den Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, darunter die Teilfinanzierung des Anfang August angekündigten Aktienrückkaufprogramms.

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November 17, 2026 09:34 ET (14:34 GMT)