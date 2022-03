Die IKB Deutsche Industriebank AG lädt nach einer langen Phase ohne Präsenzveranstaltungen am 31. März 2022 zu einer Neuauflage der German Credit Conference (GCC 2022) nach Düsseldorf ein. Im bewährten und geschätzten Format bringen wir spannende, kapitalmarktaffine Unternehmen des gehobenen Mittelstands aus dem Netzwerk der IKB mit einem vielfältigen Investorenspektrum in einem exklusiven, vertraulichen Rahmen zusammen. Im Mittelpunkt stehen hierbei neben ausgewählten Unternehmenspräsentationen und der ganztägigen Möglichkeit für individuelle 1-on-1 Meetings das persönliche Kennenlernen und der gemeinsame Austausch zu Kapitalmarkt- und Finanzierungsthemen.



Unter der Überschrift „Perfect fit – Mittelstand & Kapitalmarkt“ freuen wir uns auf einen breiten Querschnitt teilnehmender mittelständischer Unternehmen. Neben Unternehmen aus dem Sektor Food & Beverage nehmen auch Unternehmen aus den Sektoren Bau & Immobilien, Automobil & Automobilzulieferer sowie Entertainment und vielen weiteren Branchen teil.



Auf unsere kürzlich versendete Save-the-Date-Mail haben wir bereits zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten. Ausgewählte Stimmen aus unserem Netzwerk:



„Großartige Initiative!“• „Was für eine tolle Überraschung – eine „echte“ Veranstaltung!“• „Ich freue mich, dass wir mal wieder Gelegenheit haben, alte Freunde zu treffen und über die künftige Zusammenarbeit zu sprechen.“Termin: 31. März 2022 in Düsseldorf ab 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Details zum Tagesprogramm folgen in der kommenden Woche. Abgerundet wird der Tag durch eine lockere Abendveranstaltung ab 18:30 Uhr.Sie sind ein institutioneller Investor und möchten teilnehmen? Melden Sie sich gerne bei veranstaltungen@ikb.de, um weitere Details zur Anmeldung zu erhalten.Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.