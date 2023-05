Die stark wachsende Börse gettex verstärkt sich mit Lars Reichel, der als Director Sales – Head of Issuer Relations neue Zertifikate-Emittenten für gettex gewinnen und die bestehenden Kontakte betreuen wird. Reichel war mehr als zwanzig Jahre bei der UBS Europe SE tätig, zuletzt als Solution Sales Head. Er absolvierte die Frankfurt School of Finance & Management und durchlief überdies eine Ausbildung zum Börsenhändler in Frankfurt. Es ist auch eine Rückkehr von Lars Reichel nach München, denn er erhielt seine Zulassung als Händler an der Bayerischen Börse am 7. August 2001!



„An der Börse gettex sind derzeit mit HVB onemarkets, HSBC und Goldman Sachs drei Zertifikate-Emittenten als Market Maker aktiv“, erläutert Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse. „Und ein Großteil der Trades dieser Emittenten wird über gettex abgebildet. Mit Lars Reichel sehen wir große Chancen, weitere Emittenten von den Vorteilen der Börse gettex zu überzeugen und die Geschäftsbeziehungen zu den bestehenden Emittenten zu vertiefen. Mit ihm haben wir einen ausgewiesenen, kommunikationsstarken und bestens vernetzten Experten für Zertifikate angeworben und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Ertl abschließend.



Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden Aktien, Fonds, ETPs, Anlage- und Hebelprodukte auf gettex gehandelt, Anleihen von 8:00 bis 20:00 Uhr – in der Summe derzeit (Ende 1. Quartal 2023) etwa 390.000 Finanzprodukte. gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.



Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Zudem bietet gettex einen Zertifikate-Finder unter www.zertifikate-kostenlos-handeln.de und eine eigene ETF-Suche mit ESG-Filter an.



Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell „Börse München“ und dem Market Maker-Modell „gettex“ zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind knapp 30.000, auf gettex etwa 390.000 Finanzprodukte (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot. m:access ist das Börsensegment für den Mittelstand in Deutschland und mit etwa 70 Unternehmen Marktführer. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München.



Foto: Lars Reichel © Börse München