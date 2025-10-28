DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
WKN DE: A0XFSF / ISIN: DE000A0XFSF0
|
28.10.2025 12:53:38
GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedi...
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige
Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer
Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026
28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende
angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im
Jahr 2026
Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für
Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel
beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie
ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen
vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu
zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden
Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1
Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache |Deutsch |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| | |
| |Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| |63225 Langen |
| | |
| |Germany |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon |+496103372490 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax |+49 6103 3724911 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail |info@demire.ag |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet |https://www.demire.ag |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - |
| |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |
| |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Â°