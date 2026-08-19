Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979

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19.08.2026 20:05:38

GNW-News: SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH HYBRIDANLEIHE ÜBER EUR 1 MILLIARDE

^SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH HYBRIDANLEIHE ÜBER EUR 1 MILLIARDE

Sika hat heute erfolgreich eine erste Hybridanleihe (festverzinsliche, kündbare,

nachrangige Schuldverschreibung) mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Milliarde,

aufgeteilt in zwei Tranchen zu je EUR 500 Millionen, platziert. Die

Hybridanleihen wurden bei europäischen institutionellen Anlegern

festverzinslicher Wertpapiere platziert, wobei Citigroup als?Global

Coordinator" und BofA Securities, Citigroup, UBS Investment Bank als?Active

Bookrunners" fungierten. Die Anleihen werden am geregelten Markt der Euronext

Dublin kotiert.

* Eine EUR 500 Millionen 30NC5.75-jährige Hybridanleihe mit einem Coupon von

4.375% pro Jahr, mit einem ersten Kündigungstermin am 26. Februar 2032 und

einem ersten Neufestsetzungstermin am 26. Mai 2032. Die Anleihe wurde zu

99.397% begeben, was einer Rendite von 4.500% entspricht. (ISIN:

XS3476053445)

* Eine EUR 500 Millionen 30NC8.75-jährige Hybridanleihe mit einem Coupon von

4.875% pro Jahr, mit einem ersten Kündigungstermin am 26. Februar 2035 und

einem ersten Neufestsetzungstermin am 26. Mai 2035. Die Anleihe wurde zu

99.153% begeben, was einer Rendite von 5.000% entspricht. (ISIN:

XS3476053791)

Die Transaktion ist so strukturiert, dass sie von S&P eine 50%ige

Eigenkapitalanrechnung erhält und unterstreicht Sika's Bekenntnis zum A-

Emittentenrating. S&P hat den Ausblick für Sika am Montag, den 17. August 2026,

von Negativ auf Stabil angehoben.

Der Nettoerlös der Transaktion wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,

einschliesslich der Finanzierung von ergänzenden Akquisitionen sowie der

Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/67095455-

5e56-4be5-885f-7b9dbf40562c)

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