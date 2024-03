Pareto Securities ist Sole-Lead-Arranger für eine Anleihe-Neuemission der dänischen GoCollective A/S, ein Beteiligungs­unter­nehmen der am Kapital­markt bekannten und erfolgreichen MUTARES Holding. GoCollective (vormals Arriva Denmark) wurde von MUTARES im ersten Halbjahr 2023 erworben und hat seit der Übernahme bereits signifikante Restrukturierungserfolge aufzuweisen.



GoCollective ist der größte private Dienstleister im öffentlichen Transport und Nahverkehr in Dänemark (Marktanteil Busverkehr 23% und einziger privater Anbieter im Schienenverkehr).



Die 3-jährige Anleihe (Floater, Floating Rate Note), hat ein Volumen von 40 Mio. Euro. Der Kupon soll 8,00%-8,50% +3M Euribor betragen. Der Platzierung erfolgt ausschließlich an qualifizierte Investoren, die Mindestorder bei Emission beträgt 100.000 Euro. Der Bond hat aber eine Stückelung von 1.000 Euro und wird im Open Market der Börse Frankfurt sowie im Nordic ABM gelistet.



Das Unternehmen besitzt 408 Busse (Buchwert 30 Mio. Euro), 59 Züge (Buchwert 90 Mio. Euro) und 4 Busdepots (Marktwert 3.7 Mio. Euro, die gesamten Assets stehen den zukünftigen Anleihegläubigern als Sicherheiten zur Verfügung.



GoCollective verfügt über langlaufende, auslastungsunabhängige Verträge mit öffentlichen Auftraggebern (Städte, Kommunen…).



Im Unterschied zur Situation in Deutschland ist der von GoCollective angebotene Schienenverkehr pünktlich (über 98,5% im Jahr 2023). Das Service & Angebot wird von den Reisenden positiv beurteilt.



Der öffentliche Verkehr ist ein regulierter Markt mit hohen Eintrittsbarrieren aufgrund des rigiden öffentlichen Ausschreibungssystems und des hohen Investitionsbedarfs, der größere Betreiber bei Ausschreibungen begünstigt.



Das Angebot umfasst auch UCplus, eine führende landesweite Bildungsplattform, die Dänisch-Sprachkurse und Berufsausbildungen für den Transport- und Sicherheitssektor anbietet.



GoCollective profitiert von politischen Initiativen, die sich auf die verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel konzentrieren, da die dänische Regierung der Nachhaltigkeit und der Verringerung des Autoverkehrs eine große Bedeutung beimisst.



Grüner Übergang zur Elektrifizierung des Busmarktes, z.B. 90% der neuen Ausschreibungen 2023 in der Region Kopenhagen sind Elektrobusse.



Die Verträge haben in der Regel eine Laufzeit von 10 bis 16 Jahren mit einer jährlichen Indexierung, die Kostenschwankungen ausgleicht und ein hohes Maß an Transparenz in Bezug auf künftige Einnahmen und Cashflow-Generierung bietet. Die Einnahmen sind garantiert und weitgehend unabhängig vom Fahrgastaufkommen, solange die Buslinien betrieben werden.



GoCollective erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 254 Mio. Euro. Das EBITDA betrug -8 Mio. Euro.



Die Umwandlung in eine schlankere Organisation in vollem Gange. Nach der Ausgliederung im Frühjahr 2023 hat die Gruppe bereits operative Verbesserungen und Kostensenkungs­maßnahmen mit einem geschätzten EBITDA-Effekt von 10 Mio. Euro auf Run-Rate-Basis umgesetzt. Es wurden weitere organisatorische Verbesserungen identifiziert, die das Potenzial haben, die Rentabilität im Jahr 2024 um weitere 16 Mio. Euro zu steigern.



Initiativen zum Ausbau und zur Bindung von Aufträgen wurden eingeleitet, wobei die erste neue EV-Bus-Ausschreibung A22 bereits im Herbst 2023 gewonnen wurde, was die Fähigkeit der Gruppe untermauert, bei neuen Ausschreibungen wettbewerbsfähig zu sein.



Die Anleihe ist überbesichert durch Verpfändungen an u.a. AssetCos, die Busse, Züge und Immobilien im Gesamtwert von 123 Mio. Euro halten. Die Vermögenswerte im Verkehrssektor bieten einen starken Schutz gegen einen Ausfall des Betreibers, da die Vermögenswerte an die Verträge gebunden sind, die sie erfüllen. PTAs haben eine Kaufoption auf die Vermögenswerte und sind verpflichtet, den Weiterbetrieb der betreffenden Linien zu garantieren - die Option kann schnell genutzt werden, um den Weiterbetrieb sicherzustellen.



Mutares ist ein Restrukturierungsspezialist mit einer starken Erfolgsbilanz und verfügt über ein beträchtliches Eigenkapital; durch die Kapitalbeteiligung von 4 Mio. Euro in Verbindung mit der Anleiheemission erhöht sich das Gesamtengagement des Sponsors bei GoCollective auf ca. 40 Mio. Euro.



