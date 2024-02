Goldman Sachs Asset Management gibt heute die Auflage des Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF bekannt – ein Exchange Traded Funds, der einen mit Solactive entwickelten Index abbildet. Der Fonds ist einer der ersten passiven Green-Bond-Fonds der Branche, der einen maßgeschneiderten Index abbildet. Er unterliegt nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten gemäß Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).



Der Fonds baut auf den aktiv verwalteten grünen Anleihen des Unternehmens auf und bietet ein Engagement in den Solactive Global Green Bond Select Index. Der Index wurde in Zusammenarbeit mit dem Team Green, Social and Impact Bonds von Goldman Sachs Asset Management entwickelt. Durch die Arbeit dieses Teams ist Goldman Sachs Asset Management zum größten aktiven Manager offener Green-Bond-Fonds im OGAW-Bereich aufgestiegen – sowohl was das betreute Vermögen als auch die Nettomittelzuflüsse im Jahr 2023 betrifft.



Im Rahmen der Indexkonstruktion führt das Team für Green, Social and Impact Bonds ein erweitertes Screening für nachhaltige Investitionen sowohl auf Emittenten- als auch auf Anleihenebene durch. Auf diese Weise versucht der Index, Unternehmen aufzunehmen, die ein geringeres Klimarisiko gegenüber vergleichbaren passiven Referenzindizes aufweisen.



Der Fonds strebt an, die weltweiten Emissionen grüner Anleihen der G10 nachzubilden, und ermöglicht es Anlegern, einen Teil ihrer bestehenden globalen Fixed-Income-Portfolios durch Anleihen zu ersetzen, die bestimmte Kriterien für nachhaltige Anlagen erfüllen. Dazu zählen unter anderem der Ausschluss von Kontroversen, bestimmen Projekten und Sektoren, sowie eine Bewertung von Emittenten hinsichtlich ihrer Klimaschutzmaßnahmen.



Der Fonds ist Teil des globalen Angebots an Fixed-Income- und Liquiditätslösungen von Goldman Sachs Asset Management, die ein verwaltetes Vermögen von 822 Milliarden US-Dollar repräsentieren (Stand: 29. Dezember 2023). Das Unternehmen übertraf bei spezialisierten Green, Social und Impact Bonds jüngst die Marke von 10 Milliarden US-Dollar an betreuten Vermögenswerten, von denen 5,5 Milliarden US-Dollar auf offene Fonds entfallen.



Der Fonds (Ticker: GSGR) wird an der London Stock Exchange in EUR und GBP, an der SIX Swiss Exchange in EUR, an der Xetra in EUR und an der Borsa Italiana in EUR gehandelt.



Bram Bos, Global Head of Green, Social & Impact Bonds bei Goldman Sachs Asset Management, erläutert:



„Die jüngste Ergänzung unseres wachsenden Angebots an Green-Bond-Fonds belegt, dass wir weiterhin bestrebt sind, Anlegerinnen und Anlegern eine Vielzahl an Möglichkeiten für den Zugang zu grünen Anleihemärkten zu bieten. Der Green-Bond-Anlegerkreis von heute schließt zunehmend auch Kunden aus dem traditionellen Fixed-Income-Bereich ein, nicht nur Anleger, die sich hauptsächlich auf ESG-Kriterien oder die Impact-Investing konzentrieren.



Grüne Anleihen sind eine wichtige Quelle für Investitionen, mit denen die Klimawende vorangetrieben werden kann. Dies spiegelt sich auch im Rekordvolumen von Emissionen im vergangenen Jahr wider. Der wachsende Emittentenkreis umfasst Unternehmen und Staaten aus aller Welt, die Investitionen benötigen, um ihre Pläne zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zum Schutz gegen physische Klimarisiken umsetzen zu können.“



Hilary Lopez, Leiterin des Third Party Wealth Kundengeschäfts in EMEA bei Goldman Sachs Asset Management, kommentiert:



„Der globale Markt für grüne Anleihen bietet zunehmend Chancen für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Fixed-Income-Engagement um spezielle Green, Social und Impact Bonds ergänzen möchten. Wir freuen uns, dieses innovative Produkt auf den Markt bringen zu können. Es macht erstmals die Expertise unseres auf grüne Anleihen spezialisierten Teams in Form eines ETF zugänglich. Wir planen einen weiteren Ausbau unseres Produktangebots, um die Anlage- und Nachhaltigkeitsziele unserer Kundschaft unterstützen zu können.“



www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.

Foto: Hilary Lopez © Goldman Sachs Asset Management