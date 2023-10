GP Joule Holding GmbH & Co. KG, Reußenköge / Schleswig-Holstein, ein familien­geführtes Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung, dem Bau und dem Servicing von Projekten / Produktion­sanlagen im Bereich Erneuerbare Energien (Solar, Onshore-Wind, Wärme und Wasserstoff) begibt einen fünfjährigen besicherten Green Bond mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6-7% p.a. +3M Euribor. Dies würde aktuell einem Kupon von ca. 10-11% p.a. entsprechen. Der Kupon ist quartalsweise zahlbar. Die Anleiheemission richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Die Anleihe soll aber mit einer Stückelung von 1.000 Euro sowohl im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie am Nordic ABM gelistet werden. Pareto Securities fungiert als Lead-Arranger der Anleiheemisison.



Die GP Joule-Anleihe ist als „Green Bond“ eingestuft. SPO-Anbieter (Second Party Opinion) ist S&P Global (vormals CICERO - Shades of Green), das Ratingurteil liegt bei „Dark Green“, der höchstmöglichen Einstufung.



GP Joule verkauft grüne Energielösungen. Dabei erbringt das Unternehmen Leistungen über den gesamten Lebenszyklus der Produktionsanlagen für erneuerbare Energien, einschließlich Beratung, Planung, Bau und langfristigem Service. GP Joule hat seit 2009 Kapazitäten von >1,5 GW installiert, was der Leistung eines Kernkraftwerks mit Stromversorgung für 3,5 Millionen Haushalte entspricht.



Die aktuelle Pipeline des Unternehmens entspricht einem Gesamtumsatz von ca. 2,6 Mrd. Euro bzw. einem Bruttogewinn von 460 Mio. Euro. 75% dieser Pipeline sollen in den kommenden 5 Jahren realisiert werden.



Das Anleihevolumen wird zur Finanzierung des Auftragsbestands der GP Joule eingesetzt und erhöht das EBITDA von 15 Mio. Euro (2022) auf nachhaltige 50 Mio. Euro über die nächsten 2-3 Jahre.



Das Unternehmen verfügt über eine solide EK-Ausstattung (EK-Quote nach Bondemission 34,9%) und einen geringen Verschuldungsgrad (NetDebt / EBITDA von 0,7x).



