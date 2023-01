Aktuell befinden sich folgende Green and Social Bonds in der Platzierung:



Die irische Bankengruppe AIB Group emittiert einen Green Social Bond (ISIN XS2578472339) mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren (Non Call 5,5 Jahre). AIB wird mit A3 bzw. BBB- gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder bei Emission beträgt 100.000 Euro. Die Anleihe wird an der Euronext Dublin gelistet. Bookrunner sind Barclays, BNP Paribas, GDBDY, HSBC, J.P. Morgan und UBS. Erwartet wird eine Rendite von 225 bp über Mid Swap.



Der portugiesische Energieversorger EDP Energias de Portugal emittiert eine Grüne Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 60,25 Jahren. Erster Kündigungstermin durch EDP ist der 23.04.2028. EBP wird mit Baa3/BBB/BBB. Für die grüne Nachranganleihe werden folgende Ratings erwartet: Ba2/BB+/BB+. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro und wird von Barclays, HSBC, BNP Paribas, CAIXA, Caixa BI, Citi, IMI Intensa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial und Mizuho platziert. Erwartet wird eine Rendite von ca. 6,75% bis zum ersten Kündigungstermin.



Der britische Stromnetzbetreiber Electricity North West emittiert einen 9-jährigen Green Bond (GBP Benchmark). Details zum Kupons sind noch nicht bekannt.



Foto: © AIB Group