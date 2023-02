Von allen Corporate Bonds, die in dieser Woche in Europa platziert wurden, war der Green Bond der East Japan Railway am stärksten überzeichnet: Platziert wurden 750 Mio. Euro, das Orderbuch umfasste 3,65 Mrd. Euro (4,87-fache Überzeichnung).



Die 2-jährige ALD-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro war 3,8-fach überzeichnet. Siemens-Anleihen im Volumen von 500 Mio. Euro waren 2,4-fach überzeichnet.



Der Sustainabilty linked-Bond von ENEL mit einem Volumen von 750 Mio. Euro war 2,27-fach überzeichnet.



Zum Vergleich – die Financial Institutions:



Die Swedbank AT1-Anleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Kupon von 7 5/8% war 7,5-fach überzeichnet.



Am stärksten überzeichnet waren in dieser Woche die Aufstockungstranchen der EU:



Der Tap mit einer Laufzeit von 6,8 Jahren (Volumen 3 Mrd. Euro) war 14-fach überzeichnet.

Der EU-Tap mit einer Laufzeit von 19,75 Jahren (Volumen 4 Mrd. Euro) war 12-75-fach überzeichnet.



Foto: Robert Owen-Wahl auf Pixabay