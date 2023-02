Heute emittieren Galicien, De Volksbank (NL) und Teva Pharmaceutical Green bzw. Sustainability Bonds.



Die Region Galicien (im Nordwesten Spaniens) begibt einen 6-jährigen Sustainability Bond. Erwartet wird ein Spread von ca. 30 bp gegenüber SPGB (ca. 3,74%). Galicien wird mit Baa1 und A gerated. Die nachhaltige Anleihe hat eine Laufzeit bis 30.07.2029, das Settlement erfolgt am 07.03.2023, die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, das Listing erfolgt in Spanien, anwendbar ist spanisches Recht. Bookrunners sind Abanca, Banco Sabadell, BBVA, Caixa, Credit Agricole CIB und HSBC. In Galicien leben ca. 2,7 Millionen Menschen.



Die niederländische Privatbank De Volksbank (mit den Marken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank und SNS) begibt einen siebenjährigen Green Bond (senior non-preferred). Erwartet wird ein Spread gegenüber Mid Swap von ca. 170 bp (ca. 4,97%). De Volksbank wird mit A2, A und A-gerated. Für den Green Bond (senior non-preferred) wird ein Baa2 Rating von Moody´s und ein A- Rating von Fitch erwartet. Der Green Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro, ISIN: XS2592240712, das Listing des Green Bond erfolgt in Luxemburg, anwendbar ist niederländisches Recht. Bookrunners sind ABN Amro, Barclays, Deutsche Bank, Natixis und UBS.



Der israelische Pharmakonzern Teva Pharma begibt einen Sustainability-linked Bond mit 4 Tranchen: USD 6,5 Jahre (ca. 7,5%-8%), USD 8,5 Jahre (über 8%), EUR 6,5 Jahre (ca. 8%), EUR 8,5 Jahre (über 8%). Details unter:

https://www.fixed-income.org/neuemissionen/green-bond-news-teva-pharma-begibt-sustainability-linked-bond-mit-4-tranchen-usd-65-jahre-ca-75-8-usd-85-jahre-ueber-8-eur-65-jahre-ca-8-eur-85-jahre-ueber-8.html



https://www.green-bonds.com/ - Die Green & Sustainable Bond Plattform.

Foto: © De Volksbank