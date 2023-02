Die Japan Finance Organization for Municipalities (JFM) emittiert einen 5-jährigen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro. Die Japan Finance Organization for Municipalities (JFM) wird mit A1 bzw. A+ gerated. Die grüne Anleihe (senior unsecured) hat eine Laufzeit bis 22.02.2028, erwartet wird ein Spread von ca. 35 bp gegenüber Mid Swap. Settlement: 22.02.2023, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, ISIN XS2572499726, Listing Luxemburg, englisches Recht, Bookrunners: J.P. Morgan, Barclays, BNP Paribas und Mizuho.





Kuntarahoitus Oyj (englisch: MuniFin, Municipality Finance Plc) emittiert einen Green Bond mit einer Laufzeit von ca. 5 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von -1 bp gegenüber Mid Swap.

Issuer: Kuntarahoitus Oyj, EUR Benchmark, senior unsecured, Green Bond, Laufzeit: 25.09.2028, Emittenten Ratings: Aa1 und AA+. Settlement: 22.02.2023, ISIN: XS2590268814, Listing: NOMX Helsinki, englisches Recht, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Bookrunners: Credit Agricole CIB, Danske, HSBC und NatWest Markets.



MuniFin (Municipality Finance Plc) ist eines der größten Kreditinstitute Finnlands. Das Unternehmen ist im Besitz der finnischen Kommunen, des öffentlichen Pensionsfonds Keva und der Republik Finnland. Zur MuniFin Group gehört auch die Tochtergesellschaft Financial Advisory Services Inspira Ltd. Die Bilanzsumme der Gruppe beträgt über 46 Mrd. Euro.



Foto: Helsinki © Kosti Keistinen auf Pixabay