Neben der EU emittieren heute auch Stadshypotek und Koninklijke Ahold Delhaize Green Bonds.



Das schwedische Finanzinstitut Stadshypotek AB begibt einen 5-jährigenGreen Covered Bond (EUR Benchmark). Bei Covered Pool handelt es sich um schwedische Wohnungshypotheken. Erwartet wird ein Spread von ca. 20 bp gegenüber Mid Swap, das entspricht knapp 3,2%. Der Green Covered Bond hat eine Laufzeit bis 04.04.2028, das Settlement erfolgt am 04.04.2023. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder bei Emission beträgt 100.000 Euro. Joint Lead Managers sind Barclays, HSBC, Nomura, Societe Generale und Svenska Handelsbanken.



Der Handelskonzern Koninklijke Ahold Delhaize begibt einen 5-jährigen Green Bond (senior unsecured, EUR Benchmark). Erwartet wird ein Spread von ca. 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap, dies entspricht knapp 3,9%. Moody´s Rating: Baa1, S&P Rating: BBB+. Der Green Bonds von Ahold Delhaize wird an der Euronext Amsterdam gelistet, ISIN XS2596537972. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 04.04.2028, das Settlement erfolgt am 04.04.2023. Green Structuring Advisor sind BofA Securities und ING. Joint Bookrunners sind BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe und ING.



https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond Plattform.

Logo: © Koninklijke Ahold Delhaize