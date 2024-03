ATHEN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Griechenlands konservativer Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat die Ausgabe von EU-Anleihen für die Verteidigung der Europäischen Union vorgeschlagen. Wenn Europa geschützt bleiben möchte, müsse es über neue Wege zur Finanzierung seiner Verteidigungsausgaben nachdenken, sagte Mitsotakis am Donnerstag im griechischen Fernsehen (ERT) aus Brüssel. "Ich meine hier die Ausgabe von Euro-Anleihen, die ausschließlich für die Verteidigung genutzt werden sollten", so Mitsotakis. Es sei "an der Zeit, die Verteidigung und Sicherheit Europas (der EU) zu gewährleisten", fügte er hinzu. Griechenland zählt zu den EU- Mitgliedern, die mehr als zwei Prozent ihres Bruttoinlandproduktes (BIP) für die Verteidigung ausgeben. EU-Anleihen, auch Eurobonds genannt, sind Staatsanleihen, mit denen EU-Staaten gemeinsam Kredite aufnehmen und dafür haften.

