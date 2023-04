Die Grünenthal GmbH hat heute bekannt gegeben, dass sie ihre vorrangig besicherten 6,75%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 in Höhe von insgesamt 300 Mio. Euro erfolgreich platziert hat.



Diese neue Kapitalmarkttransaktion folgt auf die Debütanleihe des Unternehmens im Jahr 2021. Das Unternehmen wird die Erlöse hauptsächlich zur Refinanzierung seiner 2022 eingerichteten Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen Euro zur Teilfinanzierung der Nebido™-Akquisition und zur Refinanzierung seiner Schuldscheine in Höhe von 75 Millionen Euro verwenden.



„Diese Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Strategie zu finanzieren und der Verwirklichung unserer Unternehmensvision von einer Welt ohne Schmerzen näher zu kommen“, sagt Gabriel Baertschi, CEO Grünenthal. „Wir haben in den vergangenen Jahren erfolgreich Wachstumschancen durch M&A-Aktivitäten ergriffen und sind mit der zusätzlichen finanziellen Flexibilität nun in der Lage, in die nächste Phase unseres Wachstumskurses einzutreten.“



Die emittierten Anleihen wurden von den drei großen unabhängigen Ratingagenturen Fitch Ratings, Standard & Poor’s und Moody’s Investors Service jeweils mit “BB+”, “BB-” und “B1” bewertet. Grünenthal wurde außerdem von einer führenden unabhängigen ESG-Rating-Agentur unter die besten drei Prozent der Unternehmen vergleichbarer Größe in der pharmazeutischen Subindustrie – in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) – eingeordnet.



„Wir freuen uns sehr über das positive Feedback und das Vertrauen, das Grünenthal entgegengebracht wird. Dies zeigt, dass unsere Strategie und deren Umsetzung von Investoren positiv aufgenommen wird“, sagt Fabian Raschke, CFO Grünenthal.



Neben dem organischen Wachstum sind M&A-Transaktionen entscheidende Treiber von Grünenthals Wachstumsstrategie. Seit 2017 hat das Unternehmen erfolgreiche Akquisitionen mit einem erwarteten Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Euro abgeschlossen. Im November 2022 erwarb Grünenthal Nebido™, eine führende Marke für Testosteronersatztherapie, von Bayer für ca. 495 Millionen Euro. Ein weiterer Meilenstein in Grünenthals M&A-Strategie war die Ankündigung des Abschlusses eines Joint-Venture-Abkommens mit Kyowa Kirin International. Es umfasst 13 etablierte Marken, deren Umsätze hauptsächlich aus Produkten zur Schmerzbehandlung stammen.



www.fixed-income.org

Logo: © Grünenthal