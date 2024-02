Nach Jahren extrem niedriger Zinssätze sind festverzinsliche Anlagen wieder eine attraktive Anlageklasse geworden. Jetzt ist denn auch ein guter Zeitpunkt, um in festverzinsliche Anlagen zu investieren. Dabei können Investitionen für einen positiven ökologischen oder sozialen Wandel dazu beitragen, das Kreditrisiko zu senken.



Als die weltweite Inflation 2022 nach den COVID-bedingten Lockdowns stark anstieg, waren die Zentralbanken zunächst davon überzeugt, dass dieser Anstieg nur vorübergehender Natur sein würde. Als sich herausstellte, dass der Anstieg viel länger andauern würde, da der Krieg in der Ukraine und Zweitrundeneffekte wie Lohnerhöhungen zu zusätzlichem Preisdruck führten, begannen die Zentralbanken weltweit mit einer beispiellosen Straffung der Geldpolitik . Die darauffolgenden Zinserhöhungen ließen sowohl die kurz- als auch die langfristigen Zinssätze auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt ansteigen.



Rendite bis zur Fälligkeit des ausgewogenen Investment-Grade-Portfolios jetzt über 3%



Nun, da der Höhepunkt der Inflation hinter uns liegt und die meisten Zentralbanken nach zwei Jahren beispielloser Straffung das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht haben, scheint sich der Rauch zu lichten. Die Inflation ist im letzten Jahr zurückgegangen und dürfte weiter in Richtung des Ziels der Zentralbanken von etwa 2 % sinken. Daher erwarten die Finanzmärkte , dass die Zentralbanken in der ersten Hälfte dieses Jahres mit Zinssenkungen beginnen werden. Alles in allem wird den Anlegern von Euro-Anleihen heute eine ordentliche jährliche Rendite von über 3 % für ein ausgewogenes Portfolio von Investment-Grade-Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von fünf Jahren geboten. Diese Rendite ist nicht nur im Vergleich zu Bargeldrenditen, wie den Zinsen auf einem Sparkonto attraktiv, sondern bietet Anleiheinvestoren auch einen Puffer gegen ungünstige Zinsentwicklungen in der Zukunft. Ein zusätzlicher Vorteil dieser höheren Zinssätze ist, dass Anleiheinvestitionen zunehmend wieder ihre traditionelle Rolle in einem ausgewogenen Anlageportfolio einnehmen können: Sie bieten Schutz in Zeiten ungünstiger Aktienentwicklung.



Mögliche Zusatzrendite für Anleihebesitzer zu attraktiven Zinssätzen



Wenn die Inflation weiter sinkt und sich die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten weiter verlangsamt, können die Inhaber von Anleihen eine zusätzliche Rendite aus sinkenden langfristigen Renditen erwarten. Sollten die wichtigsten Zentralbanken die Zinsen in diesem Jahr tatsächlich in der derzeit erwarteten Größenordnung oder sogar darüber hinaus senken, könnten die sinkenden Kurzfristzinsen die Gesamtrendite der Anleiheinvestoren weiter erhöhen. Aber selbst wenn sich die derzeitige Inflation als hartnäckig erweist und die Zinssenkungen später als erwartet erfolgen, können Anleiheinvestoren auf der Grundlage des derzeitigen Renditeniveaus immer noch eine solide Rendite erzielen.



Verschlechternde Fundamentaldaten der Unternehmen erfordern eine defensive Positionierung



Wir gehen davon aus, dass sich die Kreditspreads in der ersten Hälfte dieses Jahres ausweiten werden, da die strengeren monetären Bedingungen die Rentabilität der hoch verschuldeten Unternehmen beeinträchtigen werden. Das erwartete Umfeld schwächerer Fundamentaldaten der Unternehmen und steigender Ausfallraten erfordert eine defensive Positionierung in Bezug auf das Kreditrisiko.



Impact-Strategie berücksichtigt ein wirkungsbezogenes Profil und ein geringeres Kreditrisiko



Die Triodos IM Impact-Strategie sieht vor, dass ausgewählte Emittenten nicht nur eine positive Wirkung erzielen, sondern auch deutlich geringere Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen als der Gesamtmarkt. Darüber hinaus investieren wir zu einem großen Teil in "Use-of-Proceeds-Bonds", eine Art von Impact Bonds deren Erlöse für die Finanzierung förderungswürdiger Umwelt- und/oder Sozialprojekte bestimmt sind. Erlösverwendungsanleihen sind ein starkes Instrument, um die Investitionen in Richtung positiver Auswirkungen zu lenken. Der Emittent der Anleihe ist darüber hinaus verpflichtet, über die Ergebnisse der Auswirkungen zu berichten. Impact Bonds sind daher zu einem wichtigen Vermögenswert in unseren Anleiheportfolios geworden und machen derzeit zwei Drittel unserer auf Euro lautenden festverzinslichen Anlagen aus. Der Markt für Impact Bonds hat in den letzten Jahren an Reife gewonnen, da immer mehr Unternehmensemittenten auf den Markt drängen. Da der Markt für Impact Bonds jedoch immer noch zu einem großen Teil aus grünen und sozialen Anleihen besteht, die von großen regierungsnahen Emittenten begeben werden, haben unsere festverzinslichen Portfolios aufgrund ihrer Impact-Strategie eine hohe Allokation in Impact Bonds mit höherer Qualität, was ein geringeres Risiko für Spread-Volatilität bedeutet.



Fazit: Attraktive Rendite und Widerstandsfähigkeit



Unter den derzeitigen Marktbedingungen mit höheren Anleiherenditen sind festverzinsliche Anlagen unter dem Gesichtspunkt des Risiko-Ertrags-Verhältnisses wieder eine attraktive Anlageklasse geworden. Abgesehen von der attraktiven Rendite bieten Anleihen auch Widerstandsfähigkeit gegenüber ungünstigen Marktentwicklungen bei Risikoanlagen wie Aktien. Impact Bonds schaffen zusätzlichen Wert, indem sie positive Auswirkungen erzeugen und durch die höhere durchschnittliche Qualität der Emittenten zur Senkung des Gesamtkreditrisikos beitragen.



