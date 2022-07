Die besicherte 7,00% Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l., eines spezialisierten Finanzinvestors im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewertete geschlossene Immobilienfonds, stößt auf reges Interesse. Aktuell liegen dem Unternehmen nach der 1. Woche des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge in Höhe von 7,1 Mio. Euro vor, darunter auch von mehreren strategischen Ankerinvestoren. Damit ist schon fast die Hälfte des Emissionsvolumens von bis zu 15 Mio. Euro platziert. Auch die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Jan Düdden und Hauke Hansen haben sich substantiell mit einem insgesamt siebenstelligen Betrag committet. Die Mittel der Anleihe sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden. Zum anderen ist geplant, bestehende Beteiligungen zu erhöhen und neue Beteiligungen zu erwerben.



Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations sowie bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll voraussichtlich am 3. August 2022 erfolgen.



www.fixed-income.org

Foto: © pixabay



Eckdaten der JadeHawk-Anleihe

Emittent JadeHawk Capital S.à r.l. Status besichert Kupon 7,00% p.a. Zeichnungsfrist 18.07.–01.08.2022 über Börse Frankfurt,

18.07.2022–07.07.2023 über www.JadeHawk.eu/investorrelations Valuta 03.08.2022 Laufzeit bis 02.08.2027 (5 Jahre) Zinszahlung halbjährlich, am 03.08. und 03.02. Emissionsvolumen bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3KWK17 / A3KWK1 Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market, Börse Frankfurt Selling Agent CapSolutions GmbH Financial Advisor bestin.capital, Lewisfield Deutschland Internet www.JadeHawk.eu/investorrelations







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.