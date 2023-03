Die Harley-Davidson Financial Services Inc emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Garantiert wird die Anleihe von der Harley-Davidson Credit Corp. Erwartet werden folgende Ratings: Moody´s: Baa3 stabil, S&P: BBB- stabil und Fitch: BBB+ stabil.



Erwartet wird ein Spread von ca. 240 bp gegenüber US Treasuries, was einer Rendite von ca. 6,63% entsprechen dürfte. Laufzeit: 10.03.2028, das Settlement erfolgt am 10.03.2023, Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunners sind: Barclays, Goldman Sachs und Wells Fargo.



Foto: © Harley-Davidson