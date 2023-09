Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) zählt zu den Top-Performern sowohl im 3-Jahreszeitraum als auch im laufenden Jahr 2023 innerhalb seiner Anlagekategorie. In Kürze gibt es die Strategie auch als institutionelle Tranche mit einer Mindestanlage von 250.000 Euro.



Der Fonds mit einem Volumen von inzwischen über 33 Mio. Euro ist auf europäische höherverzinsliche Unternehmensanleihen fokussiert. Diese Anleihen bieten nicht nur höhere Ertragspotentiale, sondern weisen darüber hinaus eine geringere Zinssensitivität als Investment Grade-Anleihen auf. Der Fonds bietet aktienähnliche Renditen bei deutlich geringerer Volatilität. Verwaltet wird der Fonds vom langjährigen Partner Hauck Aufhäuser Lampe. Hauseigene Fondsmanager sind die Anleihe-Experten Norbert Schmidt und Gerhard Mayer von der Heemann Vermögensverwaltung AG.



I-Tranche startet ab 04.10.2023



Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagte Rentenfonds wird zum 04.10.2023 um eine neue I-Tranche (WKN HAFX51) erweitert.



„Gerade in den letzten Monaten sehen wir bedingt durch die herausfordernde Entwicklung am Anleihemarkt ein gesteigertes Interesse von institutionellen Anlegern am monatlich ausschüttenden Bonds Monthly Income. Dem tragen wir nun dadurch Rechnung, dass wir eine auf die Bedürfnisse dieser professionellen Anleger ausgerichtete Anteilklasse auflegen. Dass wir mit der Strategie des Rentenfonds richtig liegen, zeigen die Wertentwicklung, die geringe Volatilität und ein Alpha von größer 2 seit Auflage des Fonds“, so Norbert Schmidt (Fondsmanager).



Fortsetzung planbarer monatlicher Ausschüttungspolitik mit jährlicher Steigerung der Sonderausschüttung; monatliche Ausschüttung von 3,00 Euro je Fondsanteil geplant



Die neue I-Tranche (WKN: HAFX51) steht Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern, Stiftungen und anderen professionellen Investoren ab einem Mindestvolumen von 250.000 Euro offen. Der Erstausgabepreis beträgt 1.000 Euro pro Fondsanteil.



Nach bisher 49 Ausschüttungen in Folge und vier jährlich steigenden Sonderausschüttungen erfolgt im kommenden Monat die 50. Ausschüttung an die Anleger der bestehenden P-Tranche. Die monatliche Ausschüttungspolitik wird auch für die Investoren in der neuen I-Tranche ab Dezember 2023 in Höhe von 3,00 Euro je Fondsanteil zuzüglich einer Sonderausschüttung im April des Folgejahres aufgenommen werden.



Im Vergleich zur P-Tranche, welche eine Basisausschüttung von 3,0% p.a. bezogen auf den Erstausgabepreis von 100 Euro (12 Ausschüttungen á 0,25 Euro pro Anteil) aufweist, werden die Investoren der I-Tranche eine Prämie, welche in der Basisausschüttung von 3,6% p.a. bezogen auf den Erstausgabepreis von 1.000 Euro (12 Ausschüttungen á 3,00 Euro pro Anteil) enthalten ist, vereinnahmen. Die Prämie resultiert dabei aus dem erwarteten Kostenvorteil im Vergleich zur bestehenden P-Tranche.



Durchschnittliche Rendite von über 9,0% p.a.



Das Portfolio ist breit diversifiziert und verteilt sich auf aktuell 62 Emittenten. Mit einer Rendite von über 9% p.a. und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 3,6 Jahren verfügt der Fonds über das Potenzial, in den kommenden Jahren eine real deutlich positive Rendite für seine Anleger zu erwirtschaften.



Deutliche Qutperformance des Rentenfonds, Wertentwicklung von über 8,0% seit Jahresanfang



Gerhard Mayer (Fondsmanager): „Mit einer Wertentwicklung seit Jahresanfang von über 8,0% überzeugen wir nicht nur bei den Investment-Research Unternehmen und erhalten dort Höchstbewertungen für den Fonds. Unser steigendes Fondsvolumen zeigt, dass wir auch immer mehr Beachtung bei Anlegern finden, die auf eine monatliche planbare Ausschüttung Wert legen.“



Morningstar: 5 von 5 möglichen Sternen



Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagte Rentenfonds FU Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet.



Fondsweb: 5 von 5 möglichen Sternen



Die FWW FundStars® beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen.



Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.



www.fixed-income.org

Foto: Gerhard Mayer und Norbert Schmidt © Heemann Vermögensverwaltung