Die hep global GmbH, ein internationaler Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager für Solar-Fonds, hat das öffentliche Angebot für ihren 6,50% Green Bond 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) erfolgreich beendet. Mit 25 Mio. Euro konnte das maximale Emissionsvolumen bei institutionellen Investoren und Privatanlegern vollständig platziert werden. Davon wurden 3,677 Mio. Euro über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG gezeichnet, die voll zugeteilt wurden.



Das Unternehmen wird den Emissionserlös zur Finanzierung von zusätzlichem Wachstum verwenden. Dazu sind rund 75 % der Mittel für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase sowie rund 25 % als Working Capital für den Auf- und Ausbau der hep vorgesehen. Die erfolgreiche Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.



"Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage der Investoren nach unserem Green Bond. Die erfolgreiche Vollplatzierung werten wir als starken Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Ebenso gilt unser Dank unseren Partnern, die uns bei unserer Debütanleihe unterstützt haben, und vor allem unserer Belegschaft, die wesentlich dazu beiträgt, dass hep über hervorragende Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum verfügt", erklärt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH.



Eckdaten der hep global-Anleihe

Emittentin hep global GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Kupon 6,50% p.a. Zeichnungsfrist 29.04.–12.05.2021 (12 Uhr) Valuta 18.05.2021 Laufzeit bis 18.05.2026 (5 Jahre) Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market Financial Advisor Lewisfield Deutschland Bookrunner Quirin Privatbank Internet www.hep.global





www.green-bonds.com

Foto: © hep global

Foto: © hep global







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.