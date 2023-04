HERA S.p.A. emittiert einen10-jährigen Sustainability-linked-Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN XS2613472963). Erwartet wird ein Spread von ca. 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. HERA ist in den Bereichen Wasser -, Elektrizitäts- und Erdgasversorgung, sowie in der Abfallwirtschaft tätig. Hera wird von Moody´s mit Baa2 (negativ) und von S&P mit BBB+ (stabil) geraed.



Der Sustainability-linked-Bond wird an der Euronext Dublin gelistet (Regulierter Markt). Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Anwendbar ist englisches Recht. Joint Active Bookrunners sind BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, IMI Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander und UniCredit. Weitere Bookrunner sind Banca Akros, Barclays, BBVA, BPER Banca, CaixaBank, Deutsche Bank und MPS Capital Services.



Foto: © HERA