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26.11.2026 14:12:38
HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel am Feiertag 'Thanksgiving'
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet am Donnerstag kein Handel statt. Grund ist der Feiertag "Thanksgiving"./jkr/stk
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.