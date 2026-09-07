07.09.2026 14:41:38

HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel am 'Labor Day'

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet an diesem Montag feiertagsbedingt kein Kassa-Handel statt. Grund ist der "Labor Day"./jsl/jha/

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ATX nach neuem Hoch fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.

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