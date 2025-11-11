11.11.2025 15:18:38

HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel wegen Feiertag

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet am Dienstag wegen des Feiertags "Veterans Day" kein Kassahandel statt. Die Berichterstattung entfällt daher./jsl/jkr/he

