11.11.2025 15:18:38
HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel wegen Feiertag
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet am Dienstag wegen des Feiertags "Veterans Day" kein Kassahandel statt. Die Berichterstattung entfällt daher./jsl/jkr/he
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.