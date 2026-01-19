|
19.01.2026 12:24:38
HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel wegen Feiertag
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet an diesem Montag kein Handel statt. Grund ist der Feiertag "Martin Luther King Day"./jkr/jsl/jha/
