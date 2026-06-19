19.06.2026 14:15:38

HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel wegen Feiertag

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet an diesem Freitag kein Handel statt. Grund ist der Feiertag "Juneteenth"./jkr/men

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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

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