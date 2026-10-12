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12.10.2026 13:10:38
HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel wegen Feiertag
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet am Montag wegen des Feiertags "Colombus Day" kein Kassahandel statt. Die Berichterstattung entfällt daher./jkr/mis
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.