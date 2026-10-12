12.10.2026 13:10:38

HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel wegen Feiertag

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet am Montag wegen des Feiertags "Colombus Day" kein Kassahandel statt. Die Berichterstattung entfällt daher./jkr/mis

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Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.

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