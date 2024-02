Bei gemischten Portfolios gilt es neben der langfristigen Grundstrategie insbesondere das Momentum der einzelnen Anlageklassen zu nutzen. Und dieses liegt immer noch bei Aktien. Nach der Jahresendrally waren die Erwartungen an die Aktienmärkte für das erste Halbjahr 2024 nicht sehr optimistisch. Doch das Gegenteil ist bis dato der Fall. Bessere konjunkturelle Entwicklungen in den USA und eine überwiegend gute Berichtssaison stabilisieren das Aktiensegment und führten zu weiteren Kurszuwächsen. Um dieses Momentum zu nutzen, haben wir seit Jahresbeginn eine leicht erhöhte Aktienquote im Portfolio.



Aktuell stehen Technologie-Werte stärker im Fokus statt der defensiven Aktienmärkte in der Schweiz und in Großbritannien, die vor dem Jahreswechsel noch mehr Gewicht hatten im Portfolio. Auch Small & Mid Caps gehören aufgrund attraktiver Bewertungen zum Favoritenkreis. Konkret bedeutet dies eine momentane Aktienquote von rund 53 Prozent. Generell darf sich die Aktienquote bei unserem Sustainable Balanced-Fonds zwischen 35 und maximal 65 Prozent bewegen. Die höhere Aktienquote gegenüber dem Jahresende 2023 bedeutet zugleich eine erhöhte Wachsamkeit. Denn es gibt unverändert diverse Parameter wie beispielsweise Inflation und Rezession, die das Momentum der Aktien stoppen und uns zur Reduzierung der Aktienquote bewegen könnten.



Innerhalb der Anleihenpositionen wächst der Anteil der Green und Social Bonds sowie der Sustainability Bonds unvermindert weiter und beträgt momentan 28 Prozent. Damit entfallen im gesamten Portfolio unseres Sustainable Balanced-Fonds rund 14 Prozent auf sie. Angesichts unseres nachhaltigen Investment-Ansatzes wird diese Quote weiterhin zunehmen. Während das Portfolio bei EUR-Anleihen eine im Vergleich zum Referenzindex etwas längere Duration aufweist, ist es bei USD-Anleihen in punkto Duration neutral positioniert. Das Fondsvolumen von über zwei Milliarden Euro verteilt sich auf über 700 Positionen und etwas mehr als die Hälfte des Portfolios notiert in EUR beziehungsweise ist gegenüber dem EUR abgesichert, während der USD-Anteil rund 30 Prozent ausmacht.



Neben den bekannten Kennzahlen können Anlegerinnen und Anleger eine hohe Transparenz bezüglich der nachhaltigen Parameter unseres Sustainable Balanced-Fonds erwarten. Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ist ein wichtiger Faktor innerhalb der Strategie. Dazu kommt der Fokus auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO, konkret der mittlerweile sehr bekannten Sustainable Development Goals (SDGs). Wir weisen die Aufteilung der Umsatzbeiträge zu den SDGs monatlich in Prozent aus, um den Investierenden zu zeigen, in welcher Höhe die SDGs im Fondsportfolio jeweils Berücksichtigung finden.



Der höchste Portfolioanteil entfällt derzeit auf SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen. Insbesondere Aktien aus dem Gesundheitssektor tragen dazu bei, dass knapp 15 Prozent diesem Nachhaltigkeitsziel zuzuordnen sind. SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie) sowie SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) liegen ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich. Beide SDGs sind wichtig, um den Umbau zu einer CO2-armen Energieversorgung voranzutreiben. Entsprechend gehören sie zu den Top-3 in unserem Mischfonds. Zudem haben wir über 20 Ausschlusskriterien festgelegt. Dieses Gesamtpaket sorgt für einen im Marktvergleich besonders puristischen Nachhaltigkeitsfonds.



www.fixed-income.org

Foto: Reto Niggli © Swisscanto