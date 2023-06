Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH hat heute die Zinsspanne seiner neuen Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) auf 7,00%-7,50% p. a. eingegrenzt. Die Spanne betrug zuvor 6,50%-7,50% p.a. Innerhalb der neuen Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge bestimmt und vor Ende der Angebotsphase per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet wie geplant morgen, 30. Juni 2023, 12:00 Uhr MEZ. D.h. die Zeichnungsfrist wird nicht vorzeitig beendet. Bisher wurde nach Unternehmensangaben eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen Investoren als auch Privatanlegern verzeichnet.



Die neue HÖRMANN Anleihe 2023/28 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro, das zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/24 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) eingesetzt werden soll. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in bestimmten weiteren Ländern. Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. Juli 2023 vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.





Weitere Details zur HÖRMANN Anleihe 2023/2028 einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich unter www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations/anleihe-2023-2028.

Emittent HÖRMANN Industries GmbH Kupon 7,00%–7,50% p.a. Umtauschangebot für Anleihe 2019/24 19.06.–28.06.2023,

Umtauschprämie 2,30 Euro (0,23%) Zeichnungsfrist 21.06.–30.06.2023 Status nicht nachrangig, nicht besichert Emissionsvolumen 50 Mio. Euro (Zielvolumen),

Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro möglich ISIN / WKN NO0012938325 / A351U9 Stückelung 1.000 Euro Laufzeit 11.07.2028 (5 Jahre) Valuta 11.07.2023 Trustee Nordic Trustee AS Sole Lead Manager Pareto Securities, Frankfurt Branch Listing Open Market und Nordic ABM Internet www.hoermann-gruppe.com

Über die HÖRMANN GruppeSeit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein.



www.fixed-income.org

Foto: © Hörmann Industries