Die neue Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH, einem der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, kann ab heute gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis 4. März (14 Uhr), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Der Kupon der Anleihe beträgt 4,50%, die Laufzeit 5,5 Jahre (ISIN: DE000A3H2V19; WKN: A3H2V1).Eine Analyse zur neuen Anleihe ist auf folgender Website zu finden:Die Homann Holzwerkstoffe Gruppe ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Die Holzfaserplatten werden u.a. als Rückwände in der Möbelindustrie verwendet.