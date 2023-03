HSBC emittiert den heutigen Renditeknaller. Die international agierende Großbank begibt eine AT1-Anleihe mit unendlicher Laufzeit. Erwartet wird ein Rendite von ca. 8,50% (bis zum ersten Kündigungstermin am 07.09.2028).



HSBC wird von Moody´s mit A3 (stabil), von S&P mit A- (stabil) und von Fitch mit A+ (stabil) gerated. Für die neue AT1-Anleihe wird ein Baa3 Rating von Moody´s und ein BBB Rating von Fitch erwartet.



Das Settlement erfolgt am 07.03.2023, die AT1-Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder bei Emission beträgt 200.000 USD, ISIN US404280DT33. Die Nachranganleihe wird an der Euronext in Dublin gelistet, anwendbar ist New Yorker Recht. HSBC ist der alleinige Bookrunner bei der Anleiheemission.



Bei Tier 1-Anleihen handelt es sich um nachrangige Schuldverschreibungen von Banken, die dem Eigenkapital zugerechnet werden und allen anderen Verbindlichkeiten der emittierenden Bank nachgeordnet sind.



Weitere Anleiheemissionen heute: McDonald´s, Teva Pharmaceutical, BASF, Galicien und De Volksbank:

Foto: © HSBC