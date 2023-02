Die Die Interamerikanische Entwicklungsbank Inter-American Development Bank (IADB) begibt einen 7-jährigen Sustainability Bond, erwartet wird ein Spread von 47 bp gegenüber UK Treasuries. Die IADB wird mit Aaa und AAA gerated. Settlement ist am 06.03.2023, Stückelung 1.000 GBP, Listing: London, anwendbares Recht: New York Law. Bookrunners sidn Barclays, Deutsche Bank und HSBC.



Die Interamerikanische Entwicklungsbank ist eine multilaterale Entwicklungsbank in Rechtsform einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Washington, D.C. Gegründet wurde die IADB von 19 amerikanischen Staaten, unter ihnen die USA. Die Bank wird mehrheitlich von Mitgliedsstaaten aus Lateinamerika und der Karibik gehalten.



