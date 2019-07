Die Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK), eine Tochtergesellschaft der IMMOVATION Immobilien Handels AG, hat im Dezember 2012 eine 7-jährige Unternehmensanleihe im Freiverkehr der Börse Stuttgart begeben (WKN A1RFBP / ISIN

A1RFBP

). Die Anleihe hat ein Volumen von 30 Millionen Euro und eine Laufzeit bis zum 06.12.2019. Die Anleihe ist über eine Grundschuld in der Höhe von 30 Mio. Euro auf dem Grundstück des Salamander-Areals in Kornwestheim bei Stuttgart besichert.



Im Dezember 2019 läuft die Unternehmensanleihe aus. Zur Refinanzierung dieser Unternehmensanleihe prüft die Geschäftsführung die Emission einer Unternehmensanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren als auch eine Bankfinanzierung. Bei der Emission einer Unternehmensanleihe wird das Unternehmen durch eine kapitalmarkterfahrene Investmentbank beraten und begleitet.





