Bedingt durch die Vorkommnisse in den USA bezüglich der SVB Silicon Valley Bank ist die Unsicherheit sowie Nervosität seit letztem Donnerstag extrem gestiegen. In diesem Umfeld ist das Neuemissionsgeschäft praktisch zum Erliegen gekommen. Lediglich die Staatsanleihen-Auktionen finden noch den Zugang zum Markt.



In diese Woche stehen kurze- mittlere Laufzeiten mit einem Volumen von 30 Mrd. Euro aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien auf der Agenda. Dies sollte keine größere Herausforderung für den Markt darstellen.



Im Sekundärmarkt gibt es im IG Credit Bereich ebenfalls kaum Umsätze festzustellen. Zwar sind einige Investoren bereit, auf den weiteren Spreads (Bund-Swap Spread seit 9. März +15 bp) Investitionen zu tätigen, aber die Liquidität sowie die breiten Bid/Offer Quotierungen erschweren die Aktivitäten.



Bezüglich der Notenbankpolitik stehen die Zentralbanken vor einer großen Herausforderung. Auf der einen Seite die nach wie vor hohe Inflation (hier werden die Daten aus den USA heute im Fokus stehen) und auf der anderen Seite die Turbulenzen an den Finanzmärkten mit dem Risiko des Domino-Effekts.



Persönlich glaube ich, dass die EZB diesen Donnerstag an den 50 bp festhält, aber noch mehr als im Februar heraushebt, dass sie die weiteren Schritte sehr abhängig von der Entwicklung des Gesamtumfeldes machen wird (Wirtschaft, Inflation, Finanzmärkte ), in der Hoffnung, dass zwischen der März- und der Maisitzung sich ein etwas klareres Bild ergibt. Bei der FED sehe ich 25 bp nächste Woche und danach eine Pause.



Von den Rendite-Leveln wird es meines Erachtens sehr schwer, diese weiter nach unten zu durchbrechen. Ich glaube an eine Beruhigung der Märkte und damit einhergehend an eine breitere Seitwärtsbewegung mit leicht steigenden Renditen.



