Refinanzierung 10.02.2026 12:27:40

Infineon-Aktie niedriger: Anleihemarkt angezapft

Infineon-Aktie niedriger: Anleihemarkt angezapft

Infineon hat sich am Anleihemarkt Geld für die Refinanzierung von Zukäufen und anstehenden Fälligkeiten im laufenden Geschäftsjahr besorgt.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er Anleihen mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro platziert. Die Emission war laut Unternehmensangaben mehrfach überzeichnet und besteht aus drei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Das Geld ist unter anderem zur Refinanzierung von Bankkrediten im Zusammenhang mit der Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell und zur Finanzierung der geplanten Übernahme des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams-OSRAM vorgesehen.

Die Emission besteht aus einer fünfjährigen Tranche über 750 Millionen Euro mit einem Kupon von 3,0 Prozent pro Jahr, einer achtjährigen Tranche über 750 Millionen Euro mit einem Kupon von 3,5 Prozent pro Jahr und einer elfjährigen Tranche über 500 Millionen Euro mit einem Kupon von 3,75 Prozent pro Jahr.

Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 41,72 Euro.

DOW JONES

