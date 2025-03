Inkassodienstleister B2 Impact begibt 5-jährige Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro, Kupon: 3M Euribor +3,75%

Die B2 Impact ASA hat erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro begeben (senior unsecured), die eine Laufzeit bis 31. März 2030 hat. Der Kupon beträgt liegt 3,75% über dem 3-Monats-Euribor. Die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich. Das Listing erfolgt an der Börse Oslo und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: NO0013525519).



Der Nettoerlös aus der Anleiheemisson wird zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und fürallgemeine Unternehmenszwecke verwendet.



DNB Markets und Nordea fungierten als globale Koordinatoren, und SpareBank 1 Markets fungierten als Bookrunner.



B2 Impact ist eines der führenden pan-europäischen Inkassounternehmen. B2 Impact hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und die B2 -Impact-Aktie ist an der Börse Oslo unter dem Ticker "B2i" gelistet.



