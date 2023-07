International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) begibt eine 7-jährige Sustainable Development Bond (USD Benchmark). Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ist Teil der Weltbank-Gruppe. Erwartet wird ein Spread von 44 Basispunkten gegenüber SOFR Mid Swap. Der Sustainable Development Bond hat eine Laufzeit bis 25.07.20230, das Settlement erfolgt am 25.07.2023. Die IBRD wird mit Aaa bzw. AAA (jeweils mit stabilem Ausblick) gerated.



Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD. Das Listing erfolgt am Regulierten Markt der Börse Luxemburg. Anwendbar ist New York Law. Die Anleiheemission wird von BMO, Bank of America, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleitet.



