Die International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank-Gruppe) begibt Sustainable Development Bond mit Laufzeiten von 2 und 7 Jahren (Dual Tranche). Die International Bank for Reconstruction and Development wird mit Aaa und AAA gerated.



Für die 2-jährige Tranche wird ein Spread von ca. 18 bp gegenüber SOFR Mid Swap erwartet (Laufzeit bis 10.04.2026, ISIN US459058LE18).



Für die 7-jährige Tranche wird ein Spread von ca. 49 bp gegenüber SOFR Mid Swap erwartet (Laufzeit bis 10.04.2031, ISIN US459058LF82).



Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD. Das Listing erfolgt im Regulierten Markt der Luxembourg Stock Exchange. Anwendbar ist New York Law. Als Bookrunners fungieren BofA, HSBC, J.P. Morgan und WFS. Die Platzierung der Anleihen erfolgt heute.



