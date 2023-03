Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo begibt einen Green Bond mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (EUR Benchmark, senior non-preferred). Erwartet werden Renditen von ca. 5,25% für die 5-jährige Tranche bzw. 5,83% für die 10-jährige Tranche.



Intesa Sanpaolo wird mit Baa1, BBB und BBB gerated. Für den neuen Green Bond werden folgende Ratings erwartet: Baa3, BBB- und BBB-. Das Settlement erfolgt am 08.03.2023, das Listig erfolgt in Luxemburg. Die Anleihe unterliegt italienischem Recht. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro bei einer Mindestorder 150.000 Euro. Bookrunners sind BBVA, BNP Paribas, Bank of America, Citi, Commerzbank, IMI, Morgan Stanley und UBS.



Details zu den zwei Green Bond Tranchen:



-> Laufzeit 28.03.2028 (5 Jahre), Initial Price Talk: Mid Swap +190 bp (ca. 5,25%)



-> Laufzeit 28.03.2033 (10 Jahre), Initial Price Talk: Mid Swap +270 bp (ca. 5,83%)



