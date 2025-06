Iute Group gibt Settlement und Listing der 140 Mio. Euro neuen Senior Secured EUR-Anleihe 2025/2030 bekannt

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter¬gesell¬schaft der Iute Group AS, einer führenden Anbieter von Konsu¬menten¬krediten auf dem Balkan, gibt heute Settlement und Listing ihrer neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446, WKN A4D95Q) mit einem Zinssatz von 12,00% und einem Gesamt¬volumen von 140 Mio. Euro bekannt.



Die neuen EUR-Anleihe 2025/2030 sind seit dem 9. Juni 2025 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen und sollen am oder um den 11. Juni 2025 zum Handel im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden. Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 erfolgte am 6. Juni 2025.



Aalto Capital (München) agiert als Capital Markets Advisor der Iute Group.



