IuteCredit Europe (ICE), eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. starken Zuspruch von bestehenden Investoren der EUR-Anleihen 2019/2023 (ISIN: XS2033386603) für das Umtauschangebot in die neue Anleihe im Zuge der laufenden Aufstockung der EUR-Anleihen 2021/2026 (ISIN: XS2378483494) von bis zu EUR 50 Mio. verzeichnet. Auf Basis der bis zum Ende der Umtauschfrist am 29. März 2023, 13.00 Uhr MESZ, eingegangenen Annahmeerklärungen haben Investoren nominal mehr als EUR 23,3 Mio. umgetauscht, was knapp 47% der ausstehenden EUR-Anleihen 2019/2023 in Höhe von EUR 50 Mio. entspricht.



Das öffentliche Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 kann von Investoren über ihre Depotbanken bis zum 31. März 2023 gezeichnet werden. Die neuen EUR-Anleihen 2021/2026 werden zu einem Ausgabepreis zur Zeichnung angeboten, der einer Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus dem öffentlichen Angebot in der Größenordnung von 12% entspricht. Der Ausgabepreis der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 wird voraussichtlich am 31. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote abschließend bestimmt und bekannt gegeben.



Tarmo Sild, Head of Iute Group: “Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, weiterhin an den attraktiven Renditen einer Investition in unser Unternehmen zu partizipieren. Der Umtausch ermöglicht es uns, die Fälligkeitsstruktur unseres Fremdkapitals zu glätten und zu verlängern. Er gibt uns zusätzliche Munition für unser weiteres Wachstum. Besonders erfreulich ist jedoch, dass wir unsere Finanzierungspläne auf dem Weg zur Neo-Fintech-Bank auch dann umsetzen können, wenn die Branche insgesamt unter Druck steht.”





Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: iutecredit.com/investor/.

Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link iutecredit.com/investor/.

Kontakt:Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)E-Mail: investor(at)iutecredit.com Telefon: +372 622 9177Über IuteCredit Group:Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierungen, Zahlungsdienstleistungen, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios durch Eigenkapital, Einlagen und besicherte Anleihen, die am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List notiert sind.Foto: Tarmo Sild, CEO © IuteCredit