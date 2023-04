IuteCredit Finance S.á r.l., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von IuteCredit Europe (ICE), einem führenden Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat die Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494, WKN A3KT6M) um 40 Mio. Euro aufgestockt. Die Notierung der Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Nasdaq Tallinn Stock Exchange erfolgt heute. Nach der Aufstockung hat die IuteCredit-Anleihe 2021/26 ein Volumen von insgesamt 115 Mio. Euro.



Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG fungierte als Mitantragsteller bei der Notierung. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Financial Advisor der Gruppe.



Foto: Firmensitz von IuteCredit in Tallinn, Estland