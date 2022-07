Die neue besicherte 7,00% Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l., eines spezialisierten Finanzinvestors im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewertete geschlossene Immobilienfonds, kann ab Montag, 18. Juli 2022 gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 18. Juli 2022 bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations sowie vom 18. Juli 2022 bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Als Financial Advisor fungieren die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH. Die Zahlstelle ist die Baader Bank AG. Ferner können institutionelle Investoren über die CapSolutions GmbH als Selling Agent zeichnen.



Die zufließenden Mittel sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10 Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.



Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 3. August 2022 geplant.





