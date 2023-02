Ein Rekord-Emissionsmonat Januar 2023 liegt hinter uns. Mit 293 Mrd. Euro an neuen Anleihen in Europa wurde das Niveau vom Jahresstart 2022 um knapp 28% übertroffen.



An der Spitze lag der SSA/Sovereign Sektor mit fast 128Mrd. Euro (43.6% Anteil), knapp gefolgt von Financial Institutions (FIG) mit 41% sowie Unternehmensanleihen mit 15%. ESG Emissionen hatten über alle genannten Assetklassen einen Marketshare von 19%. Den größten Anstieg im Vergleich zu 2022 erzielten Corporate Emissionen mit einem Zuwachs von 88%. Das Fixed Income Team der Renell Bank sieht mehrere Gründe für diesen mehr als erfolgreichen Beginn 2023. Basierend auf den hohen Inflationserwartungen sowie der damit einhergehenden hawkishen Zinspolitik der Notenbanken hatten viele Marktteilnehmer ihre Fixed Income Portfolien in den letzten Monaten des Jahres 2022 auf ‚underweight‘ ausgerichtet.



Durch die veränderte Sichtweise mit einer sich abflauenden Inflation und gesunkenen Rezessionsängsten änderten viele Investoren ihre Strategie und nutzten die Flut an Neuemissionen, um sich wieder Richtung neutral oder sogar ,long‘ zu positionieren.



Ein weiterer Grund für die starke Nachfrage dürfte auch die Umallokation aus anderen Assetklassen wie Immobilien oder Private Equity hinein in die Fixed Income Produkte sein. Das erreichte Zinsniveau sowie die attraktiven Spreads waren sicherlich gewichtige Punkte bei den Entscheidungen. Eine Unterstützung für die Neuemissionen boten auch die Aufschläge gegenüber dem Sekundärmarkt.



Ein weiterer positiver Faktor dürfte ebenfalls die hohe Liquidität bei den Investoren gewesen sein, die sich in den letzten Monaten doch stark wegen der unsicheren Aussichten mit Kaufentscheidungen zurückgehalten hatten. Als letzten Punkt möchte das Renell Fixed Income Team noch die Auswirkungen des schrittweise auslaufenden TLTRO’s erwähnen. Hierdurch sehen sie gute Nachfrage von Banktreasuries speziell nach Laufzeiten bis zu 5 Jahren, da der Bedarf an Collateral ausgeglichen werden muss. Erwähnenswert ist auch der erhöhte Risikoappetit der Anleger, welcher sich zum Beispiel in der guten Nachfrage nach Hybrid Bonds widerspiegelt.



Foto: Fixed Income-Team © Renell Bank