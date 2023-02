Neuer Fonds von Janus Henderson Investors: Der Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund startet heute. Der Fonds beabsichtigt konsistente risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er das gesamte Universum der Schwellenländeranleihen in Hartwährung berücksichtigt. Dabei investiert er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Staats-, staatsnahen, supranationalen und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Schwellenländern. Die Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Als SICAV richtet sich der Fonds sowohl an Wholesale-Anleger als auch an institutionelle Investoren in Europa.



Das Investmentteam setzt sich aus den erfahrenen und renommierten Portfoliomanagern Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard und Sorin Pirău zusammen, die im September 2022 zu Janus Henderson wechselten. Das eingespielte Team arbeitet seit fast einem Jahrzehnt an der von ihnen entwickelten Strategie. Der unveränderte Anlageprozess hat seit seiner Einführung im Jahr 2013 für die Kunden konstant gute Ergebnisse erzielt. Das Team hat seinen Sitz in Kopenhagen. Dort hat Janus Henderson kürzlich sein erstes Büro in den nordischen Ländern eröffnet und damit seine Präsenz in der Region weiter ausgebaut.



Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income bei Janus Henderson, sagte: „Team, Kultur und Zusammenarbeit sind entscheidend für unseren Erfolg. Seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im September haben Bent, Jacob, Thomas und Sorin bewiesen, dass sie sich hervorragend in unser bestehendes Fixed-Income-Team integrieren.



Emerging Market Debt ist ein schnell wachsendes Marktsegment, das viele Anleger für höhere Erträge und risikoadjustierte Renditen in Betracht ziehen. Diese Kernkompetenz ergänzt unser globales Fixed-Income-Produktangebot und ist ein wesentlicher Bestandteil einer globalen Fixed-Income-Plattform, die sowohl Einzelstrategie- als auch Multi-Sektor-Portfolios abdeckt. Da wir uns dem Ende des US-Zinserhöhungszyklus nähern, sind die Aussichten für die Schwellenländer gut. Ich freue mich, dass wir europäischen Investoren Zugang zu diesem neuen Produkt bieten können.“



Die Strategie soll im Schwerpunkt durch eine Kombination aus Länderallokation und Wertpapierselektion positive Renditen erwirtschaften, anstatt sich auf große Themen oder allgemeine globale Markttreiber zu verlassen. Das Team verfolgt einen einzigartigen Investmentstil und hat einen Analyseansatz entwickelt, der das Länderrisiko des gesamten Investmentuniversums systematisch bewertet. Der Analyseansatz der Länderallokation bietet eine quantitative sowie qualitative Bewertungsgrundlage des Länderrisikos, die als Ausgangspunkt zur Ermittlung von Anlagemöglichkeiten auf Länderebene dient. Anschließend erfolgt eine Bottom-up-Titelselektion, die sich bisher als stabiler und starker Performancefaktor erwiesen hat. ESG-Aspekte bilden einen weiteren Schwerpunkt bei der Fundamentalanalyse.



Der Fonds wurde so konzipiert, dass er mit Artikel 8 der europäischen Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte übereinstimmt.



Thomas Haugaard, Portfolio Manager im Emerging Markets Debt Hard Currency Team, sagte: „Die hervorragende Infrastruktur von Janus Henderson bietet uns im Emerging Markets Debt Team die Möglichkeit, uns auf unsere Kernkompetenzen und Investment-Leidenschaft zu konzentrieren. Dazu gehören auch Reisen in die von uns abgedeckten Länder – mehr als 25 Länder pro Jahr. Es freut uns sehr, dass wir unseren Kunden unser Know-how zur Verfügung stellen können. Mit der Einführung dieses Produkts wird es für ein breiteres Spektrum von Anlegern noch zugänglicher.“



Ignacio De La Maza, Head of EMEA Intermediary & Latin America, ergänzte: „Ich freue mich sehr, dass wir für unsere Kunden das Angebot an Fixed-Income-Produkten erweitern. Als ein führender globaler Vermögensverwalter möchte Janus Henderson spezifische Strategien für das heutige komplexe Marktumfeld anbieten. Das Emerging Markets Debt Hard Currency Team verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz und die Kompetenz, solide risikoadjustierte Renditen für unsere Kunden zu erzielen. Der Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir auf die Kundenbedürfnisse reagieren. Wir freuen uns, mit diesem Produkt ihre Anforderungen erfüllen zu können.“



www.fixed-income.org

Foto: Pexels auf Pixabay