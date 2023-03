Die Geschäftsführung der JES.GREEN Invest GmbH hat heute die Emission einer neuen Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro beschlossen. Das Wertpapier bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Zinssatz von 7,00% p.a.



Der Nettoemissionserlös dient vorrangig dazu, in Deutschland vornehmlich den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) durch Tochter- oder Schwestergesellschaften zu finanzieren.



Interessierte Anleger können die neue Anleihe 2023/2028 ab dem 14. März 2023 direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) und über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii) sowie vom 21. März 2023 bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen) zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr) auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA möglich. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.



Der heute von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Unternehmenswebseite der JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) verfügbar.



Die neue Anleihe 2023/2028 soll voraussichtlich am 17. Mai 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Eckdaten der neuen JES.GREEN-Anleihe

Emittentin JES.GREEN Invest GmbH Kupon 7,00% p.a. Zeichnungsfrist -14.03.2023-13.03.2024 über Unternehmenswebsite

-21.03-16.05.2023 über Econeers

-02.05.-15.05.2023 über DirectPlace (Börse Frankfurt) Valuta 17.05.2023 Laufzeit 17.05.2028 Volumen Bis zu 10 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A30V661 / A30V66 Listing Open Market Listing bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH Internet www.jes-green.de



Foto: © JES.GREEN