Ab heute kann die neue Anleihe der Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg, gezeichnet werden. Karlsberg möchte mit dem Kapital die aus­stehende Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UR5, WKN A254UR) vorzeitig refinanzieren.



Die neue Unternehmens­anleihe 2024/2029 (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon zwischen 6,00% und 7,00% p.a. Der finale Kupon wird nach Ende der Angebots­frist auf Basis der Orders festgelegt und bekannt gegeben.



Die Zeichnungsfrist für das öffent­liche Angebot über die Zeichnungs­funktionalität DirectPlace der Deutschen Börse läuft voraussichtlich vom 11. April 2024 bis 25. April 2024,12:00 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung. Privatanleger können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Geplant ist die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse.



Die Anleiheemission der Karlsberg Brauerei GmbH beinhaltet auch ein freiwilliges Umtausch­angebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Anleihe 2020/2025. Die Frist für das freiwillige Umtausch­angebot (inklusive der Mehrerwerbsoption) läuft voraussichtlich bis 22. April 2024,18:00 Uhr MESZ. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche



Wie bei den ersten drei Anleiheemissionen der Karlsberg Brauerei dürfte sich auch die vierte Anleihe einer hohen Nachfrage erfreuen. Die Chancen stehen gut, dass sich auch die vierte Anleihe ähnlich positiv entwickeln wird wie die drei Vorgängeranleihen.



Eckdaten der Karlsberg-Anleihe 2024/2029

Emittentin Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg Status Nicht nachrangig, unbesichert Kupon 6,00%-7,00% p.a.* Zinszahlung halbjährlich Umtauschfrist

für Anleihe 2020/25 05.04.-22.04.2024 Umtauschprämie 1,0% Zeichnungsfrist 11.04.-25.04.2024 Valuta 07.05.2024 Laufzeit 07.05.2029 (5 Jahre) Emissionsvolumen 50 Mio. Euro ISIN / WKN NO0013168005 / A3825C Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht norwegisches Recht Listing Open Market, Frankfurt und Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse Lead Manager Pareto Securties, Frankfurt Internet Investoren.karlsberg.de

*) der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt